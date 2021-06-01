Кевин Пангос донёс «Зениту» и ЦСКА позицию по подписанию контракта на следующий сезон

Разыгрывающий Кевин Пангос сообщил «Зениту», «Барселоне», ЦСКА и «Анадолу Эфес», что хочет рассмотреть варианты продолжения карьеры в НБА до подписания контракта с европейским клубом, сообщает Encestando.
У Пангоса есть крупное предложение продления контракта от «Зенита». «Эфес» и ЦСКА пытаются перехватить игрока, чтобы заполнить пробелы после ухода Василие Мицича и Майка Джеймса соответственно. Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс хочет видеть Пангоса в команде, поскольку ранее работал с ним в «Жальгирисе». При этом генеральный менеджер испанского клуба Хуан Карлос Наварро выступает против подписания Пангоса.
Рынок свободных агентов НБА открывается в августе. «Зенит» — приоритетный вариант Пангоса, если баскетболист решит остаться в Европе, хотя команда из Санкт-Петербурга не собирается ждать ответа игрока так долго и начнёт поиски потенциальной замены в этом месяце.
- 1 июня 2021
-
14:04
-
13:52
-
13:25
-
12:53
-
11:42
-
10:41
-
09:39
-
09:28
-
09:15
-
07:36
-
07:22
-
04:59
-
01:01
-
00:00
- 31 мая 2021
-
23:56
-
23:22
-
22:55
-
21:08
-
21:03
-
20:26
-
19:51
-
18:21
-
16:18
-
14:41
-
13:00
-
11:41
-
10:57
-
09:42
-
09:17
-
08:51
-
08:34
-
08:24
-
07:47
-
07:44
-
07:11