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Кевин Пангос донёс «Зениту» и ЦСКА позицию по подписанию контракта на следующий сезон

Кевин Пангос донёс «Зениту» и ЦСКА позицию по подписанию контракта на следующий сезон
Алексей Фалько
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Разыгрывающий Кевин Пангос сообщил «Зениту», «Барселоне», ЦСКА и «Анадолу Эфес», что хочет рассмотреть варианты продолжения карьеры в НБА до подписания контракта с европейским клубом, сообщает Encestando.

У Пангоса есть крупное предложение продления контракта от «Зенита». «Эфес» и ЦСКА пытаются перехватить игрока, чтобы заполнить пробелы после ухода Василие Мицича и Майка Джеймса соответственно. Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс хочет видеть Пангоса в команде, поскольку ранее работал с ним в «Жальгирисе». При этом генеральный менеджер испанского клуба Хуан Карлос Наварро выступает против подписания Пангоса.

Рынок свободных агентов НБА открывается в августе. «Зенит» — приоритетный вариант Пангоса, если баскетболист решит остаться в Европе, хотя команда из Санкт-Петербурга не собирается ждать ответа игрока так долго и начнёт поиски потенциальной замены в этом месяце.

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