Димитрис Итудис высказался о неудаче ЦСКА в «Финале четырёх» Евролиги

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечталениями от неудачного выступления клуба в «Финале четырёх» Евролиги.
«Мы расстроены, что не смогли выиграть Евролигу, но принимаем ситуацию. Какие-то команды добиваются побед, одна побеждает в «Финале четырех» два раза, ещё одна — один раз, кто-то остаётся без побед. Мы оказывались во всех этих положениях. Важно понимать, в какой вы ситуации. Мы в состоянии понять, что произошло, и как добиться прогресса в следующем сезоне.
Я верю, что подготовка к следующему сезону начинается уже сейчас. Мы уже обсуждаем с Андреем Ватутиным и другими руководителями команды следующий сезон, то, как мы можем стать лучше. У нашей команды есть настоящее и будущее. Это очень важно», — приводит слова Итудиса Eurohoops.
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