«Зенит» ведёт переговоры с одним из самых результативных игроков Евролиги

«Зенит» заинтересован в приобретении атакующего защитника «Црвены Звезды» Джордана Лойда, сообщает Mozzart Sport.
Стороны уже ведут переговоры о возможном подписании контракта в межсезонье. Интерес к американскому баскетболисту также проявляют израильский «Маккаби» (Тель-Авив) и греческий «Олимпиакос».
После выступления за «Торонто Рэпторс» в сезоне НБА-2018/2019 Лойд продолжил карьеру в Европе, где провёл один год за «Валенсию», после чего перешёл в «Црвену Звезду». В 29 матчах Евролиги-2020/2021 он набирал 17,3 очка, делал 3,6 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата. Лойд стал третьим лучшим скорером сезона. Более высокую результативность показывали только разыгрывающий «Химок» Алексей Швед (19,8 очка) и защитник ЦСКА Майк Джеймс (19,3 очка).
- 1 июня 2021
-
18:45
-
18:43
-
18:04
-
17:15
-
15:56
-
15:43
-
14:28
-
14:04
-
13:52
-
13:25
-
12:53
-
11:42
-
10:41
-
09:39
-
09:28
-
09:15
-
07:36
-
07:22
-
04:59
-
01:01
-
00:00
- 31 мая 2021
-
23:56
-
23:22
-
22:55
-
21:08
-
21:03
-
20:26
-
19:51
-
18:21
-
16:18
-
14:41
-
13:00
-
11:41
-
10:57
-
09:42