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«Зенит» ведёт переговоры с одним из самых результативных игроков Евролиги

«Зенит» ведёт переговоры с одним из самых результативных игроков Евролиги
Алексей Фалько
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«Зенит» заинтересован в приобретении атакующего защитника «Црвены Звезды» Джордана Лойда, сообщает Mozzart Sport.

Стороны уже ведут переговоры о возможном подписании контракта в межсезонье. Интерес к американскому баскетболисту также проявляют израильский «Маккаби» (Тель-Авив) и греческий «Олимпиакос».

После выступления за «Торонто Рэпторс» в сезоне НБА-2018/2019 Лойд продолжил карьеру в Европе, где провёл один год за «Валенсию», после чего перешёл в «Црвену Звезду». В 29 матчах Евролиги-2020/2021 он набирал 17,3 очка, делал 3,6 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата. Лойд стал третьим лучшим скорером сезона. Более высокую результативность показывали только разыгрывающий «Химок» Алексей Швед (19,8 очка) и защитник ЦСКА Майк Джеймс (19,3 очка).

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