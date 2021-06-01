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Скотти Пиппен сменил образ

Скотти Пиппен сменил образ
Микаил Гусейнов
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Член Зала славы, легендарный баскетболист Скотти Пиппен предстал в новом образе. На своей странице в «Твиттере» он выложил фото с новой причёской. Теперь у Скотти большая шевелюра. В последний раз он обращал внимание на свою причёску, когда показал фанатам дреды, что было воспринято достаточно неоднозначно.

Соответствующий твит доступен на странице Скотти Пиппена в «Твиттере».

Скотти Пиппен — американский профессиональный баскетболист, лёгкий форвард, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», двукратный олимпийский чемпион в составе национальной сборной США Пиппен, наряду с Майклом Джорданом, сыграл важную роль в преобразовании «Буллз» в чемпионскую команду и в популяризации НБА во всем мире в 1990-е годы. В 1996 году Пиппен вошёл в число 50 величайших игроков НБА всех времён, а в 2010-м был включен в Зал славы баскетбола.

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