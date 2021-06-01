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Майк Джеймс отреагировал на массовые инциденты с болельщиками в НБА

Майк Джеймс отреагировал на массовые инциденты с болельщиками в НБА
Алексей Фалько
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Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс, который доигрывает сезон в команде после отстранения из ЦСКА, отреагировал на многочисленные инциденты с болельщиками во время первого раунда плей-офф НБА 2021 года.

«Вы целый год ждали возвращения на арены, но забыли, как себя вести», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

Ранее во время четвёртого матча серии «Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» (122:114, 1-3) на площадку арены выбежал болельщик. До этого фанат в Филадельфии высыпал попкорн на разыгрывающего «Уизардс» Расселла Уэстбрука, а в Нью-Йорке поклонник «Никс» плюнул в сторону защитника «Атланта Хоукс» Трея Янга. Кроме того, в Солт-Лейк-Сити трое фанатов «Юта Джаз» оскорбляли родителей разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, в Бостоне болельщик «Селтикс» кинул бутылку с водой в защитника «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.

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