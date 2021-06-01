Майк Джеймс отреагировал на массовые инциденты с болельщиками в НБА

Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс, который доигрывает сезон в команде после отстранения из ЦСКА, отреагировал на многочисленные инциденты с болельщиками во время первого раунда плей-офф НБА 2021 года.
«Вы целый год ждали возвращения на арены, но забыли, как себя вести», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Ранее во время четвёртого матча серии «Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» (122:114, 1-3) на площадку арены выбежал болельщик. До этого фанат в Филадельфии высыпал попкорн на разыгрывающего «Уизардс» Расселла Уэстбрука, а в Нью-Йорке поклонник «Никс» плюнул в сторону защитника «Атланта Хоукс» Трея Янга. Кроме того, в Солт-Лейк-Сити трое фанатов «Юта Джаз» оскорбляли родителей разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, в Бостоне болельщик «Селтикс» кинул бутылку с водой в защитника «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.
- 1 июня 2021
-
20:01
-
19:30
-
18:45
-
18:43
-
18:04
-
17:15
-
15:56
-
15:43
-
14:28
-
14:04
-
13:52
-
13:25
-
12:53
-
11:42
-
10:41
-
09:39
-
09:28
-
09:15
-
07:36
-
07:22
-
04:59
-
01:01
-
00:00
- 31 мая 2021
-
23:56
-
23:22
-
22:55
-
21:08
-
21:03
-
20:26
-
19:51
-
18:21
-
16:18
-
14:41
-
13:00
-
11:41