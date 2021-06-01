Илона Корстин — о «Химках»: это будет потеря не только для лиги, но и для всего баскетбола

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о ситуации в подмосковных «Химках», которые в установленный срок не подали заявку на участие в следующем сезоне.
«31 мая действительно был последний день подачи заявок на участие в следующем сезоне. Прислали все клубы, кроме «Химок». Это очень грустная новость, потому что «Химки» — один из тех клубов, которые были лидерами чемпионата. Они много лет составляли конкуренцию ЦСКА, а за Дерби Ленинградки всегда было интересно наблюдать. Подмосковная команда много раз играла в финалах лиги ВТБ, участвовала в Евролиге и Еврокубке.
Конечно, это организация с большой историей, пишущейся год за годом. Это будет большая потеря не только для лиги, но и для всего баскетбола. Надо понимать, что наш турнир — это не один клуб. Мы точно будем продолжать жизнь и перестроимся. У нас много сильных клубов, и уже в нынешнем сезоне, к примеру, «Зенит» занял место «Химок» в роли главного оппонента ЦСКА», — сказала Корстин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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