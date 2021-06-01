Многолетний капитан сборной России решил не играть за национальную команду

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал, что многолетний капитан национальной команды Виталий Фридзон отказался от возможности поучаствовать в квалификационном турнире к Олимпийским играм. Специалист признался, что такой шаг ветерана стал для него неожиданностью. Не исключено, что 35-летний Фридзон завершит карьеру в сборной.

«Виталий позвонил и сказал, что не готов физически. Сказал, что ему тяжело и пусть играют молодые. В определённой мере это был для меня сюрприз, потому что мы на него надеялись. Но я уважаю его решение — он столько дал сборной», — приводит слова Базаревича официальный сайт Олимпийского комитета России.

Напомним, квалификационный турнир к Олимпиаде состоится с 29 июня по 4 июля. Шесть команд разыграют единственную путёвку на Олимпийские игры. На неё претендуют Россия, Германия, Мексика, Хорватия, Бразилия и Тунис.