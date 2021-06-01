В «Зените» высказались о ситуации в «Химках», которые не подали заявку на следующий сезон

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о ситуации, сложившейся вокруг «Химок». Напомним, команда из Московской области пока не подала заявку на участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.
«Мы очень хотим, чтобы у «Химок» всё было хорошо. Думаю, что руководство Подмосковья и спонсоры смогут сохранить клуб с большими традициями. Единой лиге ВТБ необходима конкурентная среда. Ждём и надеемся на положительный исход. Готовы ли взять кого-то из игроков «Химок»? Мы бы не хотели пользоваться проблемами наших коллег.
Если наш тренерский штаб заинтересует конкретный игрок из «Химок», мы бы хотели приобрести его в нормальном порядке, как обычно, а не воспользовавшись кризисной ситуацией. Тимофея Мозгова взял бы в «Зенит»? Это вопрос к Хави Паскуалю (улыбается). Лично я, будь я тренером? Взял бы. Тимофей показал, что после травм по-прежнему способен играть на высоком уровне. Если бы сезон продолжился, думаю, он показал бы ещё больше», — приводит слова Церковного «Спорт день за днём».
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