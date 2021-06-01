Эргин Атаман повторил редкое достижение Душана Ивковича и Дэвида Блатта

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман повторил редкое достижение других европейских тренеров — Душана Ивковича и Дэвида Блатта, сообщает пресс-служба Евролиги в «Твиттере».
Атаман стал лишь третьим тренером в истории, которому удавалось завоёвывать и трофей Евролиги, и трофей Еврокубка.
Евролигу Атаман выиграл в 2021 году вместе с «Анадолу Эфес», а в Еврокубке он праздновал триумф в 2016 году вместе с «Галатасараем».
Душан Ивкович в 2006 году вместе с московским «Динамо» выиграл Еврокубок, а трофей Евролиги дважды завоевал с пирейским «Олимпиакосом» (1997, 2012). Наконец, Дэвид Блатт сначала выиграл Евролигу, это ему удалось сделать вместе с «Маккаби» в 2014 году. А в 2018 году израильский специалист привёл к победе в Еврокубке «Дарюшшафаку».
- 2 июня 2021
-
00:32
-
00:31
- 1 июня 2021
-
23:52
-
22:47
-
22:24
-
21:23
-
20:51
-
20:01
-
19:30
-
18:45
-
18:43
-
18:04
-
17:15
-
15:56
-
15:43
-
14:28
-
14:04
-
13:52
-
13:25
-
12:53
-
11:42
-
10:41
-
09:39
-
09:28
-
09:15
-
07:36
-
07:22
-
04:59
-
01:01
-
00:00
- 31 мая 2021
-
23:56
-
23:22
-
22:55
-
21:08
-
21:03