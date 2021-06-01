Эргин Атаман повторил редкое достижение Душана Ивковича и Дэвида Блатта

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман повторил редкое достижение других европейских тренеров — Душана Ивковича и Дэвида Блатта, сообщает пресс-служба Евролиги в «Твиттере».

Атаман стал лишь третьим тренером в истории, которому удавалось завоёвывать и трофей Евролиги, и трофей Еврокубка.

Евролигу Атаман выиграл в 2021 году вместе с «Анадолу Эфес», а в Еврокубке он праздновал триумф в 2016 году вместе с «Галатасараем».

Душан Ивкович в 2006 году вместе с московским «Динамо» выиграл Еврокубок, а трофей Евролиги дважды завоевал с пирейским «Олимпиакосом» (1997, 2012). Наконец, Дэвид Блатт сначала выиграл Евролигу, это ему удалось сделать вместе с «Маккаби» в 2014 году. А в 2018 году израильский специалист привёл к победе в Еврокубке «Дарюшшафаку».