Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эргин Атаман повторил редкое достижение Душана Ивковича и Дэвида Блатта

Эргин Атаман повторил редкое достижение Душана Ивковича и Дэвида Блатта
Микаил Гусейнов
Комментарии

Главный тренер «Анадолу Эфес» Эргин Атаман повторил редкое достижение других европейских тренеров — Душана Ивковича и Дэвида Блатта, сообщает пресс-служба Евролиги в «Твиттере».

Атаман стал лишь третьим тренером в истории, которому удавалось завоёвывать и трофей Евролиги, и трофей Еврокубка.

Евролигу Атаман выиграл в 2021 году вместе с «Анадолу Эфес», а в Еврокубке он праздновал триумф в 2016 году вместе с «Галатасараем».

Душан Ивкович в 2006 году вместе с московским «Динамо» выиграл Еврокубок, а трофей Евролиги дважды завоевал с пирейским «Олимпиакосом» (1997, 2012). Наконец, Дэвид Блатт сначала выиграл Евролигу, это ему удалось сделать вместе с «Маккаби» в 2014 году. А в 2018 году израильский специалист привёл к победе в Еврокубке «Дарюшшафаку».

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021