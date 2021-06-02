«Зенит» начал заниматься комплектованием команды на следующий сезон

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, что в клубе уже начали работу в направлении комплектации состава команды на следующий сезон.

«Мы начали заниматься комплектованием команды. Процесс небыстрый. Есть много факторов, ситуация может меняться. Первоначальная модель команды может не один раз корректироваться в случае, если игроков, которые в приоритете, не удаётся получить. Замена разыгрывающего может привести к пересмотру тех, кто планировался на роль центровых, и так далее. Поэтому крайне сложно точно предугадать, какая в итоге у тебя будет команда.



Мы стараемся сохранить всех нынешних лидеров команды. В то же время пытаемся сделать кое-какие усиления. Если всё пойдёт по плану, до конца этой недели, возможно, сделаем одно объявление по контракту игрока.



Мы в первую очередь прислушиваемся к мнению тренера при составлении команды. Есть тренерский штаб, скаутинг, спортивный директор и я, наконец. У нас идёт уже отработанный процесс. Мы работали вместе в прошлое межсезонье, и у нас, считаю, отлично получилось», — приводит слова Церковного «Спорт день за днём».