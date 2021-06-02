Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» начал заниматься комплектованием команды на следующий сезон

«Зенит» начал заниматься комплектованием команды на следующий сезон
Микаил Гусейнов
Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал, что в клубе уже начали работу в направлении комплектации состава команды на следующий сезон.

«Мы начали заниматься комплектованием команды. Процесс небыстрый. Есть много факторов, ситуация может меняться. Первоначальная модель команды может не один раз корректироваться в случае, если игроков, которые в приоритете, не удаётся получить. Замена разыгрывающего может привести к пересмотру тех, кто планировался на роль центровых, и так далее. Поэтому крайне сложно точно предугадать, какая в итоге у тебя будет команда.

Мы стараемся сохранить всех нынешних лидеров команды. В то же время пытаемся сделать кое-какие усиления. Если всё пойдёт по плану, до конца этой недели, возможно, сделаем одно объявление по контракту игрока.

Мы в первую очередь прислушиваемся к мнению тренера при составлении команды. Есть тренерский штаб, скаутинг, спортивный директор и я, наконец. У нас идёт уже отработанный процесс. Мы работали вместе в прошлое межсезонье, и у нас, считаю, отлично получилось», — приводит слова Церковного «Спорт день за днём».

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021