«Денвер» обыграл «Портленд» в плей-офф и повёл в серии 3:2, у Лилларда 55 очков

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 147:140 и повёл в серии 3:2. Для определения победителя понадобилось два овертайма.
В составе «Наггетс» лучшими в игре были Никола Йокич (38 очков, 11 подборов и 9 передач), Монте Моррис (28 очков) и Майкл Портер (26 очков и 12 подборов). Также дабл-дабл оформил Ааарон Гордон (14 очков и 10 подборов).
У «Блэйзерс» наиболее результативными в матче стали Дэмьен Лиллард (55 очков и 10 передач), Роберт Ковингтон (19 очков и 11 подборов) и Си Джей Макколлум (18 очков).
Шестой матч серии пройдёт 4 июня.
Ранее в рамках игрового дня «Бруклин Нетс» дома победил «Бостон Селтикс» со счётом 123:109, выиграл серию (4:1) и вышел в следующую стадию.
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