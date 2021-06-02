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«Денвер» обыграл «Портленд» в плей-офф и повёл в серии 3:2, у Лилларда 55 очков

«Денвер» обыграл «Портленд» в плей-офф и повёл в серии 3:2, у Лилларда 55 очков
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 147:140 и повёл в серии 3:2. Для определения победителя понадобилось два овертайма.

В составе «Наггетс» лучшими в игре были Никола Йокич (38 очков, 11 подборов и 9 передач), Монте Моррис (28 очков) и Майкл Портер (26 очков и 12 подборов). Также дабл-дабл оформил Ааарон Гордон (14 очков и 10 подборов).

У «Блэйзерс» наиболее результативными в матче стали Дэмьен Лиллард (55 очков и 10 передач), Роберт Ковингтон (19 очков и 11 подборов) и Си Джей Макколлум (18 очков).

Шестой матч серии пройдёт 4 июня.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
02 июня 2021, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
147 : 140
ОТ
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Моррис - 28, Портер - 26, Риверс - 18, Гордон - 14, Ховард - 9, Грин - 5, Миллсэп - 4, Кампаццо - 3, Харрисон - 2, Бартон, Бол, Дозьер, Макги, Маррей, Ннаджи, Чанчар
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 55, Ковингтон - 19, Макколлум - 18, Нуркич - 13, Пауэлл - 13, Энтони - 8, Саймонс - 6, Кантер - 4, Холлис-Джефферсон - 4, Блевинс, Джайлс, Джонс, Коллинс, Литтл, Лиф, Эллеби

Ранее в рамках игрового дня «Бруклин Нетс» дома победил «Бостон Селтикс» со счётом 123:109, выиграл серию (4:1) и вышел в следующую стадию.

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