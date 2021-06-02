Дэмьен Лиллард установил 3 невероятных исторических рекорда НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард набрал 55 очков (5/7 двухочковых, 12/17 трёхочковых, 9/10 штрафных), 6 подборов и 10 передач в пятом матче плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» (140:147 ОТ).
Лиллард реализовал 12 трехочковых, что является новым рекордом в истории плей-офф НБА. Он превзошёл защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона (11). Лиллард — первый игрок в истории НБА, набравший 55+ очков и 10+ передач в матче плей-офф. Он также является первым игроком с 55+ очками и 10+ трёхочковыми в игре плей-офф.
Больше всего очков в проигрышном матче в плей-офф набирал Майкл Джордан (63). Донован Митчелл (57) и Лиллард (55) занимают второе и третье места.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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