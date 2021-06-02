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Мэджик Джонсон отреагировал на оглушительный провал «Лейкерс» в плей-офф НБА

Мэджик Джонсон отреагировал на оглушительный провал «Лейкерс» в плей-офф НБА
Алексей Фалько
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Легендарный разыгрывающий Мэджик Джонсон остался разочарован выступлением «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (85:115, 2-3)

«Так как „Финикс“ выносит „Лейкерс“, я переключил на матч „Портленд“ — »Денвер". Суперзвезда «Санз» Девин Букер задал тон игре команды, набрав 18 очков в первой четверти. После этого они громили «Лейкерс». У «Лейкерс» не было сил, сегодня они казались растерянными. «Санз» сделали всё, что хотели в нападении, и великолепно играли в защите в течение четырёх четвертей. «Лейкерс» нужно лучше подготовиться к следующей игре и сразиться в четверг с молодыми талантливыми «Санз»!", — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

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