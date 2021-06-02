Леброн Джеймс отреагировал на полный провал в плей-офф НБА с «Финиксом»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на неудачное выступление команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (85:115, 2-3).

«Всё просто — нам надрали задницу. Мы должны стать лучше, если хотим выиграть в седьмом матче. Нам предстоит многое проанализировать и посмотреть, что мы можем сделать лучше в шестой игре, но они просто надрали нам задницу, больше нечего сказать.



Мы либо выигрываем, либо едем домой. Нужно расстрелять все патроны, которые у нас есть, и бросить пистолет вдогонку. Очевидно, что болельщики дадут нам много энергии. Я с нетерпением жду этого момента. Посмотрим, смогу ли я проявить свои лучшие черты», — приводит слова Леброна France 24.