Крис Пол высказался о победе над «Лейкерс» и столкновении с соперником на фоне травмы

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол поделился мнением о победе над «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:85, 3-2) в пятом матче плей-офф НБА и рассказал о столкновении с игроком соперников Уэсли Мэттьюзом, из-за чего был риск усугудить травму плеча на фоне которой баскетболист сейчас выходит на площадку.
«Мы просто играли в своём стиле. Мы поддерживали темп, двигали мяч. Мы просто играли так, как привыкли. Столкновение с Уэсли Мэттьюзом? Немного зацепило, но со мной всё будет в порядке. Это напугало меня. Я много разговаривал с Кайлом Лоури. У него была аналогичная травма в прошлом году. Просто очень неприятное чувство. Отчасти чувствуешь себя беспомощным. Когда это случилось, я просто смотрел вверх и не знал, что происходит. Но затем вернулся на площадку и сказал Уэсу, что это была чистая игра. Просто жаль, что моя шея и рука снова подверглись атаке», — приводит слова Пола ESPN.
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