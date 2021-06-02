В «Лейкерс» объяснили, почему Леброн Джеймс заранее ушёл с площадки до конца матча

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнкс Вогель объяснил, почему форвард Леброн Джеймс покинул площадку за пять минут до конца пятого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (85:115, 2-3), сообщает журналист Райан Уорд на своей странице в «Твиттере».

По словам специалиста, Леброн должен был начать процедуры восстановления перед предстоящим шестым матчем, так как всё ещё набирает форму после травмы. Напомним, Джеймс пропустил 20 игр регулярного чемпионата из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Джеймс показал худший рейтинг «плюс-минус» -24 в составе «Лейкерс» и впервые в карьере уступает после пяти матчей серии первого раунда. «Лос-Анджелес» играл без травмированного «большого» Энтони Дэвиса.