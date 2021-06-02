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Дюрант и Карри отреагировали на выступление Лилларда, который повторил рекорд Джордана

Дюрант и Карри отреагировали на выступление Лилларда, который повторил рекорд Джордана
Арина Ершова
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в пятом матче плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» (140:147 ОТ) повторил рекорд легендарного Майкла Джордана.

Лиллард стал вторым игроком в истории чемпионата, который набрал в матче 55 очков и 10 результативных передач, совершив не более 1 потери. Майклу Джордану удалось оформить это достижение 23 декабря 1992 года.

«Я хотел опубликовать около четырёх твитов, чтобы описать тот шедевр, который сотворил Дэмьен Лиллард, но у меня просто нет слов...», — написал форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант на своей странице в «Твиттере».

«Дэмьен Лиллард. Это всё, что я могу сказать», — написал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

Лиллард также реализовал 12 трехочковых, что является новым рекордом в истории плей-офф НБА.

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