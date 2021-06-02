Дюрант и Карри отреагировали на выступление Лилларда, который повторил рекорд Джордана

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард в пятом матче плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» (140:147 ОТ) повторил рекорд легендарного Майкла Джордана.
Лиллард стал вторым игроком в истории чемпионата, который набрал в матче 55 очков и 10 результативных передач, совершив не более 1 потери. Майклу Джордану удалось оформить это достижение 23 декабря 1992 года.
«Я хотел опубликовать около четырёх твитов, чтобы описать тот шедевр, который сотворил Дэмьен Лиллард, но у меня просто нет слов...», — написал форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант на своей странице в «Твиттере».
«Дэмьен Лиллард. Это всё, что я могу сказать», — написал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.
Лиллард также реализовал 12 трехочковых, что является новым рекордом в истории плей-офф НБА.
- 2 июня 2021
-
12:56
-
11:50
-
10:56
-
10:39
-
10:33
-
09:45
-
08:48
-
08:41
-
08:24
-
08:05
-
08:02
-
07:49
-
07:28
-
05:26
-
00:32
-
00:31
- 1 июня 2021
-
23:52
-
22:47
-
22:24
-
21:23
-
20:51
-
20:01
-
19:30
-
18:45
-
18:43
-
18:04
-
17:15
-
15:56
-
15:43
-
14:28
-
14:04
-
13:52
-
13:25
-
12:53
-
11:42