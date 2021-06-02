Владимир Гомельский оценил трансферную цель «Зенита»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об атакующем защитнике «Црвены Звезды» Джордане Лойде, которым интересуется санкт-петербургский «Зенит».

«Очень хороший снайпер, но никакой распасовщик. В защите играет прилично», — написал Гомельский на своём сайте.

После выступления за «Торонто Рэпторс» в сезоне НБА-2018/2019 Лойд продолжил карьеру в Европе, где провёл один год за «Валенсию», после чего перешёл в «Црвену Звезду». В 29 матчах Евролиги-2020/2021 он набирал 17,3 очка, делал 3,6 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата. Лойд стал третьим лучшим скорером сезона. Более высокую результативность показывали только разыгрывающий «Химок» Алексей Швед (19,8 очка) и защитник ЦСКА Майк Джеймс (19,3 очка).