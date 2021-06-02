«Зенит» объявил о продлении контрактов с двумя молодыми игроками

Лёгкий форвард Павел Земский и центровой Дмитрий Иванов подписали новые соглашения с молодежной командой «Зенита», сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что оба игрока получили долгосрочные контракты.

Дмитрий Иванов провёл свой дебютный сезон в Единой молодёжной лиге. Баскетболист вышел на площадку в 42 матчах «молодёжки» «Зенита», где в среднем набирал 6,0 очка, 4,1 подбора и 0,6 передачи за 16 минут игрового времени.

Павел Земский в минувшем сезоне перешёл из «Зенита-Купчинский Олимп» в «Зенит-УОР №1», и вместе с командой вышел в «Финал восьми» чемпионата ДЮБЛ. Игрок провёл на площадке 24 матча, в среднем записывая в свой актив 10,1 очка, 5,0 подбора и 0,9 передачи за 22 минуты игрового времени.