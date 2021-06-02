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Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг установили рекорд НБА

Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг установили рекорд НБА
Арина Ершова
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Лидеры «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг установили рекорд НБА, сообщает ESPN Stats & Info в «Твиттере».

В серии первого раунда плей-офф НБА с «Бостон Селтикс» тройка Дюранта, Хардена и Ирвинга в среднем набирала 85,2 очка за игру. Это лучший показатель в истории плей-офф лиги.

В пятом матче первого раунда плей-офф «Нетс» дома обыграли «Селтикс» со счётом 123:109 и одержали победу в серии — 4-1. Дюрант, Харден и Ирвинг в сумме набрали 83 очка. Таким образом, «Нетс» вышли во второй раунд плей-офф, а «Селтикс» завершили своё выступление в сезоне. На следующей стадии «Бруклин» сыграет против «Милуоки Бакс», который, в свою очередь, прошёл «Майами Хит», победив 4-0 в серии.

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