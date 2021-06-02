Шакил О'Нил высказался о провале «Лейкерс» в плей-офф НБА

Член Зала славы, прославленный баскетболист Шакил О'Нил, высказался о выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (85:115, 2-3).
«Как бывший игрок «Лейкерс» я скажу то, что должен — они играли мягко, без души, без гордости, без чёткого понимания неотложности. У Леброна рейтинг «плюс-минус» был «-24». Мистер Биг Шоу сыграл не лучшим образом. Но когда у одного парня что-то идёт не так, шаг вперёд должен сделать кто-то другой. В каждой команде есть игрок, который хочет больше минут, больше бросков. Пусть сделает шаг вперёд. Это шанс сделать себе имя. «Лейкерс» — великая чемпионская команда, они всегда играли с гордостью. Когда у нас играли звёзды, и у них что-то не получалось, вперёд выходили другие», — сказал О'Нил.
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