Джейсон Тейтум назвал игроков, которые однозначно должны быть в топ-5 и топ-10 всех времён
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум назвал игроков, которые однозначно должны быть в списке топ-5 и топ-10 лучших баскетболистов всех времён.
«Любого, у кого в пятёрке лучших нет Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Коби Брайанта, мне действительно тяжело слушать. Никто никогда не должен ставить их под вопрос. Думаю, четвёртые и пятые имена взаимозаменяемы. Но эта тройка закрепилась», — приводит слова Тейтума The Sports Rush со ссылкой на подкаст Million Dollaz Worth of Game.
Помимо этого, игрок рассказал, кого бы он включил в десятку лучших: «Что касается топ-10, то без какого-либо порядка я бы включил Мэджика Джонсона, Ларри Бёрда, Шакила О'Нила, Хакима Оладжьювона, Тима Данкана, Карима Абдул-Джаббара и Билла Рассела».
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