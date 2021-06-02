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«Зенит» поддержал «Химки», которые пока не подали заявку на новый сезон

«Зенит» поддержал «Химки», которые пока не подали заявку на новый сезон
Александр Кожевников
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Сакнт-петербургский «Зенит» поддержал подмосковные «Химки», которые пока не подали заявку на новый сезон Единой лиги ВТБ.

Напомним, ранее руководство Единой лиги ВТБ в порядке исключения решило предоставить «Химкам» возможность подать заявку на участие клуба в следующем сезоне до 3 июня. В настоящий момент у подмосковного клуба не подтверждён бюджет.

«Желаем БК «Химки» в следующем сезоне сыграть против нас как минимум два раза», — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба в своём «инстаграме».

В текущем сезоне «Химки» дошли до четвертьфинала Единой лиги, уступив «Локомотиву-Кубань» (0-2 — в серии). Жёлто-синие выигрывали турнир в 2011 году, а также четыре раза играли в финале плей-офф (2015, 2017, 2018, 2019).

Ранее генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «Чемпионату» рассказала о текущей ситуации в подмосковном клубе и оценила главные события сезона-2020/2021.

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