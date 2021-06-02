«Бостон» сместил главного тренера и президента

«Бостон Селтикс» официально объявил, что Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям. Среди прочего Стивенс будет заниматься поисками нового главного тренера.
Дэнни Эйндж уходит с поста президента по баскетбольным операциям. Он ещё некоторое время продолжит работать во фронт-офисе в межсезонье в переходный период.
«Помощь в руководстве этой организацией была захватывающим моментом и останется в памяти на всю жизнь. Я работал с Брэдом и знаю, что нельзя отдать управление баскетбольными операциями «Селтикс» в лучшие руки. Я благодарен владельцу клуба, всем моим коллегам по «Бостону» и лучшим болельщикам в НБА за то, что они были частью этого пути», — заявил Эйндж.
«Я благодарен владельцу и Дэнни за то, что они доверили мне эту возможность. Я очень рад приступить к новой работе. Начну с обширного и всестороннего поиска нашего следующего главного тренера. Я люблю «Селтикс» и знаю, какая честь и ответственность связаны с этой работой. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь нам постоянно бороться за чемпионство», — сказал Стивенс.
«Бостон» в сезоне-2020/2021 вылетел в первом раунде плей-офф НБА, уступив в серии «Бруклин Нетс» (1-4).
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