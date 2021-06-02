Шакил О'Нил назвал команду, от которой «Бруклин» вылетит в плей-офф НБА

Член Зала славы, прославленный баскетболист Шакил О'Нил считает, что «Милуоки Бакс» окажется сильнее «Бруклин Нетс» во втором раунде плей-офф НБА.
«Обе команды играют в быстрый баскетбол, обе могут забивать, но у одной из команд нет крепкой защиты. Одна из команд не может чётко знать, что через две-три минуты они смогут защититься, поэтому я бы поставил на «Милуоки». Те три парня в «Бруклине» будут делать то, что они обычно делают, Яннис и компания — тоже. Но, думаю, когда речь пойдёт о блокировании бросков и защите, то у «Милуоки» есть преимущество в этом», — приводит слова Шакила О'Нила Essentially Sports.
Напомним, накануне «Бруклин Нетс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 123:109, выиграл серию (4:1) и вышел в следующую стадию. Таким образом, «Нетс» вышли во второй раунд плей-офф, а «Селтикс» завершили своё выступление в сезоне. На следующей стадии «Бруклин» сыграет против «Милуоки Бакс», который, в свою очередь, прошёл «Майами Хит» со счётом 4-0 в серии.
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