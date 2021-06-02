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40-летний Пау Газоль провёл лучшую игру за «Барселону» после возвращения в команду

40-летний Пау Газоль провёл лучшую игру за «Барселону» после возвращения в команду
Александр Кожевников
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Накануне состоялись первые матчи четвертьфинальных серий плей-офф чемпионата Испании по баскетболу. «Тенерифе» оказался сильнее «Сан-Пабло Бургос», а «Барселона» обыграла «Ховентуд».

Центровой «Барселоны» Пау Газоль провёл великолепный матч, набрав 14 очков и совершив шесть подборов при рейтинге эффективности 18 баллов. Газоль вышел на матч в стартовой пятёрке, проведя на паркете 18.39 минут.

Газоль вернулся в «Барселону» в феврале 2021 года.

Пау начинал профессиональную карьеру в «Барселоне». В 2001 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, где был выбран под третьим номером. Большую часть карьеры провёл за океаном. В НБА защищал цвета «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс» и «Милуоки Бакс». Газоль — один из лучших европейских игроков в истории НБА.

Права на видео принадлежат ACB. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ACB.

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