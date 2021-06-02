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Ковингтон: Леброн Джеймс никогда не заговорит об уйгурах, заключённых в концлагеря в Китае

Ковингтон: Леброн Джеймс никогда не заговорит об уйгурах, заключённых в концлагеря в Китае
Александр Кожевников
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Боец UFC Колби Ковингтон обвинил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в лицемерии за то, что тот высказывается о социальной несправедливости в США, но скрывает свою позицию по поводу проблем в Китае.

«Он говорит, что заботится о социальной справедливости, но не может сказать «Свободу Гонконгу». Он никогда не заговорит об уйгурах, заключённых в концлагеря в Китае. Он никогда не скажет о женщинах, запертых в мастерских Китая, которые делают всю его обувь за несколько долларов, а он привозит её в Америку и продаёт за сотни долларов», — цитирует Ковингтона The Sports Rush.

Ковингтон уже не в первый раз поднимает тему Китая в отношении Леброна Джеймса, говоря о том, что звезда «Лейкерс» не может высказаться о социальной несправедливости в этой азиатской стране.

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