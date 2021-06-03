«Юта» обыграла «Мемфис» и вышла во второй раунд плей-офф

В пятом матче первого раунда Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» дома обыграла «Мемфис Гриззлиз» со счётом 126:110 и с результатом 4:1 в серии вышла во второй раунд плей-офф.
В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (30 очков и 10 передач), Джордан Кларксон (24 очка) и Руди Гобер (23 очка и 15 подборов). У «Гриззлиз» наиболее результативными в игре стали Джа Морант (27 очков и 11 передач), Диллон Брукс (27 очков) и Йонас Валанчюнас (18 очков).
Таким образом, «Юта» во втором раунде плей-офф сыграет с победителем пары «Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас Маверикс».
Ранее в рамках игрового дня НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Нью-Йорк Никс» со счётом 103:89 и победила в серии – 4:1, а «Филадельфия» обыграла «Вашингтон Уизардс» со счётом 129:112 и с результатом 4:1 в серии вышла в следующий раунд.
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