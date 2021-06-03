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«Юта» обыграла «Мемфис» и вышла во второй раунд плей-офф

«Юта» обыграла «Мемфис» и вышла во второй раунд плей-офф
Кирилл Горбачинский
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В пятом матче первого раунда Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» дома обыграла «Мемфис Гриззлиз» со счётом 126:110 и с результатом 4:1 в серии вышла во второй раунд плей-офф.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (30 очков и 10 передач), Джордан Кларксон (24 очка) и Руди Гобер (23 очка и 15 подборов). У «Гриззлиз» наиболее результативными в игре стали Джа Морант (27 очков и 11 передач), Диллон Брукс (27 очков) и Йонас Валанчюнас (18 очков).

Таким образом, «Юта» во втором раунде плей-офф сыграет с победителем пары «Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас Маверикс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
03 июня 2021, четверг. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
126 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Митчелл - 30, Кларксон - 24, Гобер - 23, Богданович - 17, О'Нил - 17, Конли - 7, Ньянг - 6, Фэйворс - 2, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Инглс, Морган, Они, Томас, Форрест, Хьюз
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 27, Морант - 27, Валанчюнас - 18, Джексон - 15, Мелтон - 6, Бейн - 5, Джонс - 4, Аллен - 2, Андерсон - 2, Кларк - 2, Тиллман - 2, Кончар, Макдермотт, Портер, Тийе, Уинслоу, Фрейзер

Ранее в рамках игрового дня НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграла «Нью-Йорк Никс» со счётом 103:89 и победила в серии – 4:1, а «Филадельфия» обыграла «Вашингтон Уизардс» со счётом 129:112 и с результатом 4:1 в серии вышла в следующий раунд.

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