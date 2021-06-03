Определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции
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«Атланта Хоукс» обыграла «Нью-Йорк Никс» (103:89, 3-2) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА и вышла в следующую стадию.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Трей Янг, набравший 36 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл 14 очков и 15 подборов. У «Никс» лучшим скорером стал Джулиус Рэндл, в активе которого дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.
В следующем раунде «Хоукс» сыграют против «Филадельфии Сиксерс», которая ранее победила «Вашингтон Уизардс» (4-1). Вторую пару второго раунда плей-офф Восточной конференции составили «Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс». «Бруклин» в первом раунде справился с «Бостон Селтикс» (4-1), «Милуоки» всухую переиграл «Майами Хит».
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