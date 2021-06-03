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Кавай Леонард высказался после пребывания «Клипперс» на грани вылета в плей-офф НБА

Кавай Леонард высказался после пребывания «Клипперс» на грани вылета в плей-офф НБА
Алексей Фалько
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Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард поделился мнением после поражения в пятом матче серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА с «Даллас Маверикс» (100:105, 2-3).

«Мы определённо разочарованы тем, что проиграли. Но мы уверены, что сможем одержать ещё одну победу. Мы просто должны выйти на площадку и забирать по одной игре прямо сейчас. Мы должны выйти и выиграть шестую игру. Мой неточный решающий бросок в концовке? Я осмотрелся и почувствовал присутствие соперника прямо у себя за спиной. Пытался исполнить обманное движение, но потом просто потерял равновесие. В значительной степени это стало причиной промаха. Я должен работать лучше», — приводит слова Леонарда Sports Illustrated.

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