Тайрон Лю объяснился после поражения «Клипперс» от «Далласа» в пятом матче плей-офф

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю прокомментировал поражение от «Даллас Маверикс» в пятом матче серии плей-офф НБА.



«Теперь мы обязаны выиграть седьмой матч. Каваю Леонарду пришлось сделать очень многое, из-за чего он немного устал. У нас было несколько хороших передач, но мы не смогли забросить мяч в корзину в моменты, в которые это было нужно», — приводит слова Тайрона Лю ESPN.



В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 105:100 и повёл в серии плей-офф – 3:2.



В составе победителей лучшими на площадке были Лука Дончич (42 очка и 14 подборов), Тим Хардуэй (20 очков) и Бобан Марьянович (9 очков). У «Клипперс» наиболее результативными в игре стали Пол Джордж (23 очка и 10 подборов), Кавай Леонард (20 очков) и Реджи Джексон (20 очков).



Следующий матч с участием этих команд пройдёт 4 июня. Победитель этой пары во втором раунде будет играть с «Ютой Джаз».