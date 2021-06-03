Эксперт: Брэд Стивенс получил возможность, которую никогда бы не получил чернокожий

Телеведущий и эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что главный тренер «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс получил возможность сменить Дэнни Эйнджа на посту президента по баскетбольным операциям клуба из-за так называемой «привилегии белых» в НБА.



«Сэм Касселл так и не получил возможность попасть в управленцы, хотя и проделал отличную работу. Чонси Биллапс хотел получить должность в офисе, почему он ее не получил? В то же время Стив Нэш, которого представляет отличный черный агент Билл Даффи, получает должность. Его наняли, несмотря на отсутствие тренерского опыта, при полной поддержке Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта. Последний, кстати, никогда не настаивал на том, чтобы на эту должность рассматривался темнокожий кандидат.



Брэд Стивенс получил возможность, которую никогда бы не получил чернокожий. Я в бешенстве из-за того, что происходит подобное, а чернокожие спортсмены молчат. Они знают, что мы не получим подобных возможностей, но молчат. Пора бы уже проснуться», – приводит слова Смита The Sports Rush.