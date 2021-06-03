Эксперт: с «Клипперс» покончено. Кавай Леонард и Пол Джордж – чокеры

Аналитик НБА Скип Бэйлесс раскритиковал «Лос-Анджелес Клипперс» и звёзд команды Кавая Леонарда и Пола Джорджа после поражения от «Даллас Маверикс» (100:105, 2-3) в пятом матче серии первого раунда плей-офф.



«У «Клипперс» были все шансы выиграть матч и взять под контроль серию. А их всё выворачивало и выворачивало. Сколько там было необъяснимых, безвольных потерь. Сколько промахов из открытых позиций. У них нет характера. С «Клипперс» покончено. Лучше бы огни проиграли с разницей 50 очков, это не было бы так мучительно. Но ведь у них реально были шансы. Кавай Леонард и Пол Джордж сами все погубили.



Кавай Леонард и Пол Джордж: Мертвый дуэт («The Die-namic Duo» вместо «Dynamic Duo» — прим. «Чемпионата»). Двойной риск. Это слишком много. Оба чокеры. Уберите Кавая из команды. Серьёзно, это полнейшая катастрофа. Куча промахов – это одно. Но постоянно терять матч – недопустимо», – написал Бэйлесс в «Твиттере».