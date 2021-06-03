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Чарльз Баркли подвёрг критике «Лейкерс» за обращение с Энтони Дэвисом

Чарльз Баркли подвёрг критике «Лейкерс» за обращение с Энтони Дэвисом
Алексей Фалько
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Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс» за чрезмерную нагрузку на форварда Энтони Дэвиса, который не принимал участие в пятом матче серии плей-офф с «Финикс Санз» (85:115), но вышел на разминку.

«НБА придётся принять решение о будущем лиги. В какой-то момент звёздным игрокам придётся дать немного отдохнуть. «Пузырь», сокращённый сезон, быстрая смена событие — много парней получают травмы. Это факт. В какой-то момент баскетбол становится тяжелым для тела. И если у вас нет времени на лечение, вы будете продолжать страдать.

Энтони Дэвис не раз получал травмы, и теперь ситуация усугубляется более коротким сезоном. Сейчас он играет через раз. Я был удивлён, что «Лейкерс» заставили его разминаться перед пятой игрой с «Финиксом». Он должен был находиться в Лос-Анджелесе, восстанавливаться. Зачем ему получать нагрузку обострять напряжённость в паху? Я вообще этого не понимаю. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Баркли Essentially Sports.

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