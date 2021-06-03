Чарльз Баркли подвёрг критике «Лейкерс» за обращение с Энтони Дэвисом

Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли раскритиковал «Лос-Анджелес Лейкерс» за чрезмерную нагрузку на форварда Энтони Дэвиса, который не принимал участие в пятом матче серии плей-офф с «Финикс Санз» (85:115), но вышел на разминку.
«НБА придётся принять решение о будущем лиги. В какой-то момент звёздным игрокам придётся дать немного отдохнуть. «Пузырь», сокращённый сезон, быстрая смена событие — много парней получают травмы. Это факт. В какой-то момент баскетбол становится тяжелым для тела. И если у вас нет времени на лечение, вы будете продолжать страдать.
Энтони Дэвис не раз получал травмы, и теперь ситуация усугубляется более коротким сезоном. Сейчас он играет через раз. Я был удивлён, что «Лейкерс» заставили его разминаться перед пятой игрой с «Финиксом». Он должен был находиться в Лос-Анджелесе, восстанавливаться. Зачем ему получать нагрузку обострять напряжённость в паху? Я вообще этого не понимаю. В этом нет никакого смысла», — приводит слова Баркли Essentially Sports.
- 3 июня 2021
-
12:38
-
12:06
-
11:55
-
11:02
-
09:31
-
09:21
-
08:59
-
08:24
-
08:19
-
07:53
-
07:06
-
05:30
-
04:50
- 2 июня 2021
-
23:59
-
23:12
-
22:57
-
21:54
-
20:58
-
19:30
-
18:35
-
18:21
-
17:32
-
16:51
-
15:58
-
15:39
-
14:49
-
13:44
-
13:40
-
13:06
-
12:56
-
11:50
-
10:56
-
10:39
-
10:33
-
09:45