Виталий Фридзон выбрал желаемое место продолжения карьеры
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Защитник Виталий Фридзон покинет «Зенит» в межсезонье-2021, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Экс-капитан сборной России хочет продолжить игровую карьеру, но намерен играть только в Москве. При таком раскладе Фридзон может вернуться в «Химки» (если клуб заявится в Единую лигу ВТБ), перейти в МБА или вернуться в ЦСКА.
– «Зенит» прощается с Виталием Фридзоном. Экс-капитан сборной России намерен продолжить карьеру, но хочет играть только в Москве. В таком случае есть три варианта: вернуться в «Химки» (если всё будет хорошо), МБА (чтобы быть королем Суперлиги-1) или ветеранский контракт с ЦСКА (Ватутин говорил, что за Виталия просил даже Овечкин), — утверждается в сообщении телеграм-канала.
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