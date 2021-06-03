Виталий Фридзон выбрал желаемое место продолжения карьеры

Защитник Виталий Фридзон покинет «Зенит» в межсезонье-2021, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».



Экс-капитан сборной России хочет продолжить игровую карьеру, но намерен играть только в Москве. При таком раскладе Фридзон может вернуться в «Химки» (если клуб заявится в Единую лигу ВТБ), перейти в МБА или вернуться в ЦСКА.

– «Зенит» прощается с Виталием Фридзоном. Экс-капитан сборной России намерен продолжить карьеру, но хочет играть только в Москве. В таком случае есть три варианта: вернуться в «Химки» (если всё будет хорошо), МБА (чтобы быть королем Суперлиги-1) или ветеранский контракт с ЦСКА (Ватутин говорил, что за Виталия просил даже Овечкин), — утверждается в сообщении телеграм-канала.