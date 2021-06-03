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Виталий Фридзон выбрал желаемое место продолжения карьеры

Виталий Фридзон выбрал желаемое место продолжения карьеры
Алексей Фалько
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Защитник Виталий Фридзон покинет «Зенит» в межсезонье-2021, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Экс-капитан сборной России хочет продолжить игровую карьеру, но намерен играть только в Москве. При таком раскладе Фридзон может вернуться в «Химки» (если клуб заявится в Единую лигу ВТБ), перейти в МБА или вернуться в ЦСКА.

– «Зенит» прощается с Виталием Фридзоном. Экс-капитан сборной России намерен продолжить карьеру, но хочет играть только в Москве. В таком случае есть три варианта: вернуться в «Химки» (если всё будет хорошо), МБА (чтобы быть королем Суперлиги-1) или ветеранский контракт с ЦСКА (Ватутин говорил, что за Виталия просил даже Овечкин), — утверждается в сообщении телеграм-канала.

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