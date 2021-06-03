«Бостон» выставил на обмен всех игроков, кроме двух
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Клуб НБА «Бостон Селтикс» после вылета из плей-офф лиги сделал доступными для обмена всех игроков, кроме Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, информирует Bleacher Report.
Напомним, ранее «Бостон» официально объявил, что Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям. «Бостон» в сезоне-2020/2021 вылетел в первом раунде плей-офф НБА, уступив в серии «Бруклин Нетс» (1-4).
Кроме того, Дэнни Эйндж ушёл с поста президента по баскетбольным операциям. Он ещё некоторое время продолжит работать во фронт-офисе в межсезонье в переходный период.
Как сообщается, претендентами на должность главного тренера «Бостон Селтикс» являются Джейсон Кидд и Ллойд Пирс.
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