«Бостон» выставил на обмен всех игроков, кроме двух

Клуб НБА «Бостон Селтикс» после вылета из плей-офф лиги сделал доступными для обмена всех игроков, кроме Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, информирует Bleacher Report.



Напомним, ранее «Бостон» официально объявил, что Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям. «Бостон» в сезоне-2020/2021 вылетел в первом раунде плей-офф НБА, уступив в серии «Бруклин Нетс» (1-4).



Кроме того, Дэнни Эйндж ушёл с поста президента по баскетбольным операциям. Он ещё некоторое время продолжит работать во фронт-офисе в межсезонье в переходный период.



Как сообщается, претендентами на должность главного тренера «Бостон Селтикс» являются Джейсон Кидд и Ллойд Пирс.