Ролевик «Лейкерс» просит контракт на $ 12 млн в год

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекс Карузо хочет получить повышение зарплаты в команде, сообщает журналист Bleacher Report Джейк Фишер со ссылкой на источники в лиге.

Этим летом Карузо должен стать неограниченно свободным агентом. По данным источника, игрок хочет получать $ 12 млн в год по новому соглашению. За прошедшие два года в «Лейкерс» игрок получил $ 5,5 млн.

Сообщается, что такие же условия будет запрашивать Тэйлен Хортон-Такер.

В нынешнем сезоне Карузо провёл в регулярном чемпионате 58 матчей, в которых набирал в среднем 6,4 очка, 2,8 передачи и 2,9 подбора за 21 минуту игрового времени. В плей-офф Карузо помог команде во всех шести встречах, набирая 7,8 очка, 0,7 передачи и 1,7 подбора за игру.