Ролевик «Лейкерс» просит контракт на $ 12 млн в год
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекс Карузо хочет получить повышение зарплаты в команде, сообщает журналист Bleacher Report Джейк Фишер со ссылкой на источники в лиге.
Этим летом Карузо должен стать неограниченно свободным агентом. По данным источника, игрок хочет получать $ 12 млн в год по новому соглашению. За прошедшие два года в «Лейкерс» игрок получил $ 5,5 млн.
Сообщается, что такие же условия будет запрашивать Тэйлен Хортон-Такер.
В нынешнем сезоне Карузо провёл в регулярном чемпионате 58 матчей, в которых набирал в среднем 6,4 очка, 2,8 передачи и 2,9 подбора за 21 минуту игрового времени. В плей-офф Карузо помог команде во всех шести встречах, набирая 7,8 очка, 0,7 передачи и 1,7 подбора за игру.
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