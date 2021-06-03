Дрэймонд Грин назвал двух самых сложных соперников в НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал двух соперников в НБА, против которых сложнее всего играть в защите.
«Кевин Дюрант. Нет игрока, против которого совсем невозможно обороняться, но он настолько близок к этому, насколько это вообще возможно. И Ману Джинобили. Как только ты видишь, что он движется влево — евростеп», — приводит слова Грина Bleacher Report.
Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» не попали в плей-офф второй сезон кряду, но в минувшем году калифорнийцы были одной из худших команд лиги. В период 2014-2018 гг. «Уорриорз» трижды становились чемпионами НБА. В турнире плей-ин команда из Калифорнии сначала в напряжённой дуэли уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:103), а в решающем матче проиграла «Мемфис Гриззлиз» (112:117) в овертайме.
- 3 июня 2021
-
19:03
-
18:58
-
17:58
-
17:26
-
16:42
-
16:39
-
14:47
-
14:24
-
13:47
-
12:38
-
12:06
-
11:55
-
11:02
-
09:31
-
09:21
-
08:59
-
08:24
-
08:19
-
07:53
-
07:06
-
05:30
-
04:50
- 2 июня 2021
-
23:59
-
23:12
-
22:57
-
21:54
-
20:58
-
19:30
-
18:35
-
18:21
-
17:32
-
16:51
-
15:58
-
15:39
-
14:49