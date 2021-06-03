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Дрэймонд Грин назвал двух самых сложных соперников в НБА

Дрэймонд Грин назвал двух самых сложных соперников в НБА
Арина Ершова
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал двух соперников в НБА, против которых сложнее всего играть в защите.

«Кевин Дюрант. Нет игрока, против которого совсем невозможно обороняться, но он настолько близок к этому, насколько это вообще возможно. И Ману Джинобили. Как только ты видишь, что он движется влево — евростеп», — приводит слова Грина Bleacher Report.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» не попали в плей-офф второй сезон кряду, но в минувшем году калифорнийцы были одной из худших команд лиги. В период 2014-2018 гг. «Уорриорз» трижды становились чемпионами НБА. В турнире плей-ин команда из Калифорнии сначала в напряжённой дуэли уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» (100:103), а в решающем матче проиграла «Мемфис Гриззлиз» (112:117) в овертайме.

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