Крис Пол решил разорвать контракт с зарплатой $ 44 млн на следующий сезон

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол решил отклонить опцию игрока на сезон-2021/2022, чтобы подписать новый долгосрочный контракт, сообщает Bleacher Report.
Отказ от опции на 44,2 миллиона долларов сделает Пола неограниченно свободным агентом в межсезонье. 36-летний Пол мог получить рекордную зарплату в своей карьере. Пару сезонов назад контракт Криса назывался одним из худших в НБА и считалось, что он обязательно активирует опцию, однако успешное выступление в «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз» позволило игроку рассчитывать на финансовую стабильность в долгосрочной перспективе.
Пол рассчитывает получить контракт на сумму примерно 100 миллионов долларов за три года. В настоящий момент «Финикс» Пола ведёт в серии первого раунда плей-офф с действующими чемпионами НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» (3-2).
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