«Бостон» хочет сбросить игрока с зарплатой $ 36 млн в год

Руководство «Бостона» намерено избавиться от разыгрывающего защитника Кембы Уокера, сообщает Sportsnaut. Баскетболист в клубе из Массачусетса зарабатывает $ 36 млн в год. Однако с учётом эффективности Кембы на паркете, его контракт считается неоправданно дорогим.
Подписывая Уокера, в «Бостоне» рассчитывали, что он сформирует звёздное трио с Джейленом Брауном и Джейсоном Тэйтумом, но эти ожидания не оправдались.
В минувшем регулярном чемпионате Уокер принял участие в 43 встречах, набирая в них 19,3 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 4,9 передачи.
Напомним, что после вылета из серии плей-офф, в «Селтикс» затеяли серьёзные пертурбации. Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям. Кроме того, Дэнни Эйндж ушёл с поста президента по баскетбольным операциям. Он ещё некоторое время продолжит работать во фронт-офисе в межсезонье в переходный период.
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