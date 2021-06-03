«Бостон» хочет сбросить игрока с зарплатой $ 36 млн в год

Руководство «Бостона» намерено избавиться от разыгрывающего защитника Кембы Уокера, сообщает Sportsnaut. Баскетболист в клубе из Массачусетса зарабатывает $ 36 млн в год. Однако с учётом эффективности Кембы на паркете, его контракт считается неоправданно дорогим.

Подписывая Уокера, в «Бостоне» рассчитывали, что он сформирует звёздное трио с Джейленом Брауном и Джейсоном Тэйтумом, но эти ожидания не оправдались.

В минувшем регулярном чемпионате Уокер принял участие в 43 встречах, набирая в них 19,3 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 4,9 передачи.

Напомним, что после вылета из серии плей-офф, в «Селтикс» затеяли серьёзные пертурбации. Брэд Стивенс покинул пост главного тренера и станет новым президентом по баскетбольным операциям. Кроме того, Дэнни Эйндж ушёл с поста президента по баскетбольным операциям. Он ещё некоторое время продолжит работать во фронт-офисе в межсезонье в переходный период.