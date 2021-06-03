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Защитник ЦСКА попал в сферу интересов «Олимпиакоса»

Защитник ЦСКА попал в сферу интересов «Олимпиакоса»
Микаил Гусейнов
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Защитник ЦСКА Дэрран Хиллиард попал в сферу интересов пирейского «Олимпиакоса», сообщает обозреватель Лука Д'Алессандро на своей странице в «Твиттере».

По словам инсайдера, главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас заинтересован в услугах защитника, который смог бы взаимодействовать с разыгрывающим пирейцев Костасом Слукасом. Кроме Хиллиарда, в список Барцокаса попали Томас Уолкап, Тайсон Картер, Альфа Диалло и Михалис Лунтцис.

Хиллиард выступает в ЦСКА с 2019 года. В завершившемся сезоне он не раз подвергался критике со стороны болельщиков и экспертов. В Евролиге-2020/2021 он принял участие в 34 матчах (29 в старте), набирая в них в среднем 9,0 очка, совершая 2,1 подбора, 1,0 передачи и 0,7 перехвата.

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