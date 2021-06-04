Крис Бош: Дэвис для «Лейкерс» важнее, чем Леброн

Член Зала славы Крис Бош поделился мыслями о дуэте лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвисе и Леброне Джеймсе. По его словам, именно Дэвис более важен для успеха калифорнийского клуба.

«Я соглашусь, что Дэвис более важен для успеха „Лейкерс“, чем Леброн. Думаю, с этим согласится и Леброн. Если Энтони здоров, то он постоянно с мячом. Дэвис очень вовлечён в атаку команды. Сложно сказать, кто номер один в дуэте, но Энтони огромная, огромная часть этой команды», — сказал Бош в интервью, размещённом на канале Speak For Yourself в YouTube.

Напомним, в прошлом Бош и Джеймс выступали вместе в «Майами Хит». С командой из Флориды они дважды завоевали чемпионский титул.

На данный момент «Лейкерс» ведёт борьбу за путёвку в полуфинал плей-офф Западной конференции и уступает в серии «Финиксу» со счётом 2:3.