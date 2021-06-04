«Зенит» выдал крупный контракт одному из лучших игроков Евролиги

Атакующий защитник «Црвены Звезды» Джордан Лойд согласовал однолетний контракт на 1,1 млн евро с «Зенитом», сообщает инсайдер Неманья Жорич на своей странице в «Твиттере».

Стороны в ближайшее время должны официально объявить о заключении соглашения. Интерес к 27-летнему американскому баскетболисту также проявляли израильский «Маккаби» (Тель-Авив) и греческий «Олимпиакос».



После выступления за «Торонто Рэпторс» в сезоне НБА-2018/2019 Лойд продолжил карьеру в Европе, где провёл один год за «Валенсию», после чего перешёл в «Црвену Звезду». В 29 матчах Евролиги-2020/2021 он набирал 17,3 очка, делал 3,6 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата. Лойд стал третьим лучшим скорером сезона. Более высокую результативность показывали только разыгрывающий «Химок» Алексей Швед (19,8 очка) и защитник ЦСКА Майк Джеймс (19,3 очка).