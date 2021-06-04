Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» выдал крупный контракт одному из лучших игроков Евролиги

«Зенит» выдал крупный контракт одному из лучших игроков Евролиги
Алексей Фалько
Комментарии

Атакующий защитник «Црвены Звезды» Джордан Лойд согласовал однолетний контракт на 1,1 млн евро с «Зенитом», сообщает инсайдер Неманья Жорич на своей странице в «Твиттере».

Стороны в ближайшее время должны официально объявить о заключении соглашения. Интерес к 27-летнему американскому баскетболисту также проявляли израильский «Маккаби» (Тель-Авив) и греческий «Олимпиакос».

После выступления за «Торонто Рэпторс» в сезоне НБА-2018/2019 Лойд продолжил карьеру в Европе, где провёл один год за «Валенсию», после чего перешёл в «Црвену Звезду». В 29 матчах Евролиги-2020/2021 он набирал 17,3 очка, делал 3,6 подбора, 3,2 передачи и 1,2 перехвата. Лойд стал третьим лучшим скорером сезона. Более высокую результативность показывали только разыгрывающий «Химок» Алексей Швед (19,8 очка) и защитник ЦСКА Майк Джеймс (19,3 очка).

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021