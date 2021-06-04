Энтони Дэвис усугубил травму, «Лейкерс» вчистую провалили первую половину решающей игры
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Тяжёлый фоврард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис усугубил травму паховых мышц в шестом матче первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (2-3).
Дэвис пропустил предыдущий матч. В шестом он успел отыграть пять минут, за которые набрал один подбор и одну передачу. После этого игрок, прихрамывая, ушёл на скамейку и позже отправился в раздевалку. «Лейкерс» проиграли первую половину с разницей -21 (41:62). «Финикс» оформил солидный отрыв уже в первой четверти — 36:14.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — действующий чемпион НБА. В нынешнем сезоне подопечные Фрэнка Вогеля сумели выйти в плей-офф под седьмым номером посева. «Лейкерс» испытывали проблемы в регулярном чемпионате из-за травм звёзд Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
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