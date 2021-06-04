Дэмьен Лиллард отреагировал на вылет «Портленда» в первом раунде плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высказался после поражения в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» (115:126, 2-4).
«У нас не получилось выиграть титул. Это значит, что мы сейчас недостаточно хороши. Я не знаю, что нам сейчас нужно, что конкретно будет сделано или может быть сделано, но очевидно, что в нынешнем виде этого было недостаточно.
Мы проиграли команде, у которой не было основного разыгрывающего и атакующего защитника. Мы проиграли, а значит, недостаточно хороши для победы в чемпионате, если не справляемся с соперником, который не может выставить двоих из тройки-четвёрки своих лучших игроков», – приводит слова Лилларда Bleacher Report.
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