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Энтони Дэвис отреагировал на получение травмы и вылет «Лейкерс» из плей-офф

Энтони Дэвис отреагировал на получение травмы и вылет «Лейкерс» из плей-офф
Алексей Фалько
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что повреждение паховых мышц помешало ему полноценно сыграть в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4) и отразилось на итоговом результате.

«Чувствовал себя не лучшим образом, но бойцовский дух во мне хотел, чтобы я вышел на площадку и помог команде, насколько это возможно. Моё тело не было согласно», – приводит слова Дэвиса обозреватель Марк Медина на своей странице в «Твиттере».

Дэвис успел сделать один подбор и одну передачу при показателе плюс/минус «-7» за пять минут пребывания на площадке. «Лейкерс» сложили с себя полномочия чемпиона НБА. В прошлом году «Лос-Анджелес» обыграл «Майами Хит» (4-2) в финальной серии в «пузыре» в Орландо.

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