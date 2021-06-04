Крис Пол отреагировал на информацию, что он разорвёт контракт на $ 44,2 млн

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол отреагировал на информацию о том, что он разорвёт контракт на $ 44,2 млн, сообщает журналист Дуэйн Рэнкин на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, Пол сказал, что не видел подобных сообщений в СМИ и такие новости в их команде остаются за пределами раздевалки.
«Мы сосредоточены только на одном», — отметил Пол, подразумевая плей-офф НБА.
Отказ от опции на 44,2 миллиона долларов может сделать Пола неограниченно свободным агентом в межсезонье. Для 36-летнего Пола это могло бы стать рекордной зарплатой в карьере. Сообщалось, что игрок рассчитывает получить контракт на сумму примерно 100 миллионов долларов за три года.
В первом раунде плей-офф «Санз» обыграли действующих чемпионов НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-2 в серии.
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