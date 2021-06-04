Ченнинг Фрай: Леброну Джеймсу следует завершить карьеру

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай поделился мнением о форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Если Леброн набирает в среднем менее 25 очков за игру, я думаю, что он должен завершить карьеру. Для меня безумие, что я это говорю, но я выведу это немного на другой уровень. Кого «Лейкерс» могут привлечь в команду, чтобы вывести его на прежний уровень? Вы видели свободных агентов? Нет никого», — сказал Фрай в эфире TNT.

«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.