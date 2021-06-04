Гомельский назвал самую острую проблему и основную потребность ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский назвал самую острую проблему, существующую на данный момент в ЦСКА.

«Основной необходимостью ЦСКА является пара защитников: основной разыгрывающий и атакующий защитник, Со второй позицией проблем нет. В Европе достаточно большой выбор атакующих защитников, в основном это американцы. А классных разыгрывающих почти нет. И я очень жду качественных приобретений ЦСКА в межсезонье. Проблема с разыгрывающим самая острая», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, ЦСКА уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Теперь московскому клубу предстоит борьба с УНИКСом в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.