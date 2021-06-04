Гомельский назвал самую острую проблему и основную потребность ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский назвал самую острую проблему, существующую на данный момент в ЦСКА.
«Основной необходимостью ЦСКА является пара защитников: основной разыгрывающий и атакующий защитник, Со второй позицией проблем нет. В Европе достаточно большой выбор атакующих защитников, в основном это американцы. А классных разыгрывающих почти нет. И я очень жду качественных приобретений ЦСКА в межсезонье. Проблема с разыгрывающим самая острая», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, ЦСКА уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Теперь московскому клубу предстоит борьба с УНИКСом в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
- 4 июня 2021
-
14:55
-
14:40
-
13:35
-
12:12
-
10:54
-
10:37
-
10:32
-
10:14
-
09:53
-
09:45
-
09:29
-
09:10
-
08:57
-
08:35
-
08:30
-
08:18
-
07:36
-
07:23
-
05:42
-
01:53
-
01:06
- 3 июня 2021
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:35
-
19:40
-
19:03
-
18:58
-
17:58
-
17:26
-
16:42
-
16:39
-
14:47
-
14:24
-
13:47