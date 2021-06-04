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Эксперт: посмотрите правде в глаза, слепые свидетели. Леброна Джеймса всегда переоценивали

Эксперт: посмотрите правде в глаза, слепые свидетели. Леброна Джеймса всегда переоценивали
Арина Ершова
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Известный аналитик НБА Скип Бэйлесс отреагировал на провал «Лос-Анджелес Лейкерс» и, в частности, форварда Леброна Джеймса в серии с «Финикс Санз» в первой стадии плей-офф.

«Посмотрите правде в глаза, слепые свидетели. Леброна Джеймса всегда переоценивали. Вокруг него было слишком много хайпа», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

«Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). 36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии. Во время пятого матча Леброн ушёл в раздевалку за шесть минут до финальной сирены при счёте 105:73 в пользу «Финикса».

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